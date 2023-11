Päev börsil: ELMO Rendi aktsia langes märkimisväärselt

Aktsiatest Tallinna börsi kontekstis kõige suurem langeja oli ELMO Rent (-9,13%). Keeruline on otseselt langust siduda konkreetse sündmusega, kuid see võib osalt olla ka põhjustatud investorite ebakindlusest kasvuettevõtete suhtes. Head lendu näitab hoopis DelfinGroup, mille kasum kerkis kolmandas kvartalis kümnendiku võrra .

Mis veel toimus?

Ehitusfirma Nordecon teatas täna Tallinnas börsile, et müüb oma 52% enamusosaluse OÜ-s Nordecon Betoon (NOBE) vähemusosanikele OÜ Varavalvur ja Mait Rõõmusaar, kes saavad võrdsetes osades NOBE omanikeks. Loe lähemalt.

Ehitusfirma Nordecon juhatuse esimees Gerd Müller teatas ettevõtte nõukogule, et ei jätka ettevõtte juhina pärast kehtiva lepingu lõppemist. Loe lähemalt.

Ehkki muu maailma börsid on tänavu suutnud mõneti taastuda või vähemalt paigale jääda, on Helsingi börsi tabanud teist aastat järjest mõõn. Loe lähemalt.

Intresside langetamiseks on liiga vara

Eurotsooni 20 riigis on alusinflatsioon siiani üle 4%. Nageli sõnul pole kuidagimoodi abistav rääkida hetkel intressi alandamisest. Samas ta tunnistas, et nö viimane samm 2%-lise inflatsioonimäära tagasi toomiseks võib olla kõige raskem.

„Mulle ei meeldi diskusioon selle ümber, et millal oleks õige aeg intressimäärade langetamiseks,“ ütles Nagel. „See arutelu ei ole abistav. Selgelt on veel liiga vara.“

Euroopa börsid on kirjutamise hetkel valdavalt rohelises. Kõige enam on tõusnud Pariisi peamine börsiindeks CAC 40 (+0,92%). Head minekut on näidanud ka Hispaani börsi peamine indeks IBEX 35 (+0,63%).