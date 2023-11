Kas laotöötajad on minevik? Sektorit on vallutamas robotid

Baltikumi suurima jaekaubandustehnoloogiaettevõtte StrongPointi eesti haru võtmekliendihalduri Anton Martšenko sõnul tuleb selliseid laosüsteeme ka Eesti turul aina juurde.

„Laorobotid on tegelikult juba täna kasutusel paljude suurfirmade ladudes üle Euroopa, teiste hulgas näiteks Decathlon, ASDA, PUMA, Walmart, Amazon, Tesco ja mitmed teised. Nagu ikka erinevate logistikalahendustega, on ka laorobotite põhiline eelis nende kiirus ja efektiivsus. Robotid saavad tellimusi tavapärasest märksa kiiremini komplekteerida ja kuna need opereerivad ühe suure pakivõrgustiku sees, siis ei pea riiulite vahele jätma vahet inimesele jalutamiseks, mis säästab ruumi,“ sõnas Martšenko.

Just kui kastide võrgustik

Just sellist lahendust StrongPoint Eestis paigaldabki. Sisuliselt on tegemist suure kastide võrgustikuga, kus kastid on asetatud üksteise peale ja kõrvale ning nende vahelt jooksevad rööpad, mida mööda saavad robotid liikuda. Kuna inimeste liikumiseks riiulite vahele vahet jätta pole tarvis, on selline lahendus palju säästlikum ruumi mõttes, vähendades nii ruumi rendile kui ka näiteks selle soojustamisele minevaid kulusid. Robotlao ette on loodud spetsiaalne kättesaamispunkt, kuhu robot tooteid toimetab ja seejärel ülejäänud tooted oma kohale tagasi viib.

„Nagu mainitud, on sellise lahenduse suurim eelis kahtlemata ruumi kokkuhoid. StrongPoint paigaldab Eestis AutoStore’iga koostöös arendatud robotladusid, mis võtab traditsioonilise laoga võrreldes kuni neli korda vähem ruumi. See tähendab, et äridel on võimalik enda ladu kliendile märksa lähemale tuua, kuna laoruumi rent ei ole nii kallis. See omakorda aitab vähendada transpordiaegu kliendini ja muudki,“ selgitas Martšenko.