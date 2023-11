Pangajuht Jonna Pechter: teen ainult investeeringuid, millest võib täiesti avameelselt rääkida

Hetkel Bigbanki juht Jonna Pechter on investeerinud juba 18 aastat. Tema portfellist 70% on aktsiates ja nendega seotud tuletisinstrumentides. Ülejäänud aga on võlakirjades.

Pechter on töötanud väga erinevates pankades, kuid 2018. aastast on ta Bigbank Eesti juht. Muuhulgas on ta ka aktiivne sõnavõtja mitmetel investeerimisega seotud teemadel.

Mida teeksid lotost võidetud miljoni euroga? Mitu lotopiletit ostnud oled?

Lotomiljon on kindlasti see karunahk, mida ei tasu jagada siis, kui karu alles metsas ringi jookseb. Ilmselt ma investeeriks selle raha vaikselt ära ega räägiks kellelegi. Öeldakse, et loto on maks neile, kes on matemaatikas väga halvad.

Samas pean tunnistama, et ma ostan regulaarselt pileteid – et kui õnn tahab tulla, siis ma ei pane kätt ette. Võtan ise seda nii, et