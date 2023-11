Tallinna Sadam hakkab opereerima LNG kaid Pakrineeme sadamas

„Eesti Varude Keskus on lubanud tagada LNG ujuvterminalide vastuvõtuvõimekuse Pakrineeme sadamas ning sadamateenuste leping on nendes ettevalmistustes üheks kandvaks nurgakiviks. Tallinna Sadamal on vajalik kompetents ja tehnika olemas ning Pakrineeme sadamaga seotud kulude optimeerimiseks on EVKle sellise teenuse sisse ostmine majanduslikult kõige mõistlikumaks lahenduseks,“ märkis Eesti Varude Keskuse juhatuse esimees Ando Leppiman.