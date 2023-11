Lindström: hooliv ja peresõbralik töökeskkond pole vaid kontoritöötajate privileeg

„Lindströmi tootmistöötajad väärtustavad ennekõike seda, et tegemist on stabiilse pika ajalooga ettevõttega, kus töökeskkond on puhas ja kuiv – tõepoolest, pesumaja ei tähenda enam ammu kummikutega märjal põrandal uhamist! Inimesed hindavad turvalisust – nad teavad, et töötasu tuleb alati kindlal päeval, et neil on töökoht homme ja aasta pärast, et nende juht austab ja kuulab neid,“ kirjeldas Vihul.

„Peresõbralikkus on meie jaoks enamat kui lapsevanemate toetamine. Tahame, et töö- ja eraelu tasakaal oleks tagatud kõigile – nii pereinimestele, neile, kes peavad kandma hoolt oma lähisugulaste eest, ja ka neile, kel pole lapsi, aga väärivad samuti seda, et töö nende eraelu ei segaks,“ sõnas Vihul.

Lool, Tartus ja Kohilas tööstuslikke pesumaju opereeriv tekstiilirenditeenuseid pakkuv Lindström on võtnud südameasjaks ka tootmistöötajatele hooliva keskkonna loomise. Ning pingutused on juba vilja kandnud – Lindströmil on alates 2022. aastast ette näidata peresõbraliku tööandja hõbemärgis.

Praegusel hooajal ongi peamine „graafikuraputaja“ see, kui töötajad jäävad haigeks. „Kui kontoritöötaja tunneb end hommikul halvasti, siis ta jääb koju ja enamasti teeb siiski puhkepauside vahel oma kriitilised tööülesanded ära. Aga tootmistöötajad ei saa ega tohigi halva enesetundega tööle tulla – me ei saa riskida haiguspuhangutega. Seetõttu on töötajatele ette nähtud kolm tervisepäeva aastas, mil inimene võib töötasus kaotamata koju jääda kas haiguse, füüsilise või vaimse tervisega tegelemiseks,“ selgitas Vihul, kelle sõnul kasutavad töötajad neid päevi väga aktiivselt.

Et olukorda lahendada, kirjeldas Lindströmi meeskond väga detailselt lahti situatsioonid, millistel puhkudel on inimestel õigus saada töölt eemalviibimiseks vaba aega. Näiteks laste arenguvestlused, notaris käimised, matused, koolilõpetamised on jätkuvalt piisav põhjus töölt vaba aja saamiseks.

„Nägime rahulolu-uuringust, et inimesed valisid üheks prioriteetseks teemaks töö- ja eraelu tasakaalu. Arvasime, et peame hakkama leidma võimalusi, kuidas inimesed saaksid veelgi vabamalt töölt ära käia ning õhtud ja nädalavahetused oleksid sagedamini vabad. Aga selgus, et töötajaid häiris hoopis liigne paindlikkus. Iga kord, kui keegi vajab vaba aega, nõuab see mõnelt kolleegilt tema asendamist. Inimesed ütlesid, et neile ei meeldi pidevad muudatused – nad vajavad järjepidevust ja kindlust, et nende vaba aeg on tõesti nende päralt ja vaba,“ rääkis Lindströmi personalijuht.

Paku hüvesid, mida hinnatakse

Töötajatega pidev suhtlemine aitab tagada ka selle, et motivatsioonipaketis poleks kasutuid hüvesid. „Me hakkasime mõned aastad tagasi pakkuma spordikompensatsiooni võimalust. Nägime peagi, et seda kasutavad vaid ühe käe sõrmede jagu inimesi. Kui meeskonnalt selle põhjust uurisime, selgus et ühelt poolt teevad tootmistöötajad niikuinii päeva jooksul füüsilist tööd ja nad ei tunne kuigi suurt vajadust täiendava sportimise järele. Teisalt aga ei ole neil graafiku tõttu võimalik käia trennides, mis igal nädalal kindlal ajal aset leiavad,“ tutvustas personalijuht töötajate perspektiivi.

Kuna meeskonna soov oli hoopis kasutada hüvitist massööri, hambaarsti või psühholoogi külastamiseks, otsustati hakata pakkuma töötajatele tervisekindlustust. Vihuli kinnitusel kasutab enamus töötajad seda võimalust ning igal aastal vaadatakse pakett koos töötajatega üle.

Loomulikult eeldab selline avatud suhtlus, et mõlemad pooled – nii töötaja kui ka juhtkond – usaldavad teineteist. „Töötajad peavad teadma, et neid tõesti kuulatakse, mitte lihtsalt ei kuulata ära. Et isegi, kui ettepanek töösse ei lähe, ei pea nad tundma end halvasti, nagu oleks midagi absurdset nõudnud. Ja kuna meie tööandjana näeme, et Lindströmi inimesed ei kasuta neile loodud vabadusi ja võimalusi ebamõistlikult, siis me oleme alati ka huvitatud nende tagasisidest ja uutest mõtetest, kuidas saaksime töökeskkonda veel mõnusamaks muuta,“ rääkis personalijuht.

Suhtle pidevalt ja vahetult

Tema kinnitusel aitavad turvalist ja usalduslikku õhkkonda luua nii pidevad koosolekud ja ühisarutelud kui ka ühised toredad ettevõtmised nii tööajal kui väljaspool tööd. Ta ütles, et väga olulised on avatud arutelud siis, kui rahulolu-uuringust on näha, et mingi faktor on saanud negatiivset tagasisidet.