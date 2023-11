Eesti ettevõte Omnicomm on maailmaturul telemaatika valdkonna suunanäitaja

Omnicommi tehnoloogia on kasutusel paljudes tööstusharudes: logistikas, nafta- ja gaasitööstuses, telekommunikatsioonis, kaevanduses, merenduses, põllumajanduses, ehituses, tootmises ja mujal. Omnicommi tooted ja teenused on rahvusvaheliselt kõrgelt tunnustatud: kliente leidub 110 erinevas riigis. Peamine eksporditurg on Euroopa, kuid ettevõttel on piirkondlikud esindused ja partnerite võrgustik nii arenenud kui ka arenevatel turgudel: Aasias, Põhja- ja Lõuna-Ameerikas ning Aafrikas. Igapäevaselt liigub maailmas ringi pea 1,5 miljonit sõidukit, mis kasutavad Omnicommi ülitäpseid kütusetaseme andureid, GPS jälgijaid, ekraane ja sõidukipargi halduse teenust koos oma veebirakendusega.

„Omnicomm brändil on üle 25 aasta kogemust telemaatika turul ja seepärast on Omnicomm paljudel turgudel oma valdkonna suunanäitaja. Ettevõte on tugevalt panustanud oma originaalseadmete ja tarkvara arendamisse ja tootmisse. Samuti tegeleb Omnicomm järjepidevalt teiste tootjate seadmetega integreerimise toetusega, et pakkuda klientidele paindlikke lahendusi. Võime julgelt tunnistada, et Omnicommi tooteid tunnustatakse valdkonna standardina ning uusi lahendusi kvaliteetsete trendiloojatena,“ räägib ettevõtte juhatuse liige Ksenia Šarõpova. „Omnicomm on välja töötanud unikaalsed kütuseandmete töötlemise algoritmid, mis tagavad kütusetaseme andmete salvestamisel kõrge turvalisuse ja usaldusväärsuse ehk 99,5% täpsusmäära. Meie ettevõtte kesksed väärtused on kvaliteet, kogemused ja innovatsioon ning nendest lähtume kõigis oma tegevustes. Oleme alati avatud dialoogiks oma klientide ja partneritega, et järjepidevalt areneda ning tõsta toodete ja teenuste kvaliteeti ja pakkuda häid lahendusi,“ lisab Šarõpova.