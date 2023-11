Majanduslangus ei sega. Kaubanduskeskused valmistuvad aasta parimaks müügiks

Eesti majanduslangus on Euroopa sügavaim. Eurostati andmetel vähenes Eesti SKP tänavuse aasta teises kvartalis aastatagusega võrreldes 3%. See on mõjutanud ka jaekaubanduse käivet, mis on viimastel kuudel vähenema hakanud. Nurga taga on aga juba jõuluaeg ja kaubanduskeskused eeldavad endiselt, et ka tänavu on tulekul aasta parima müügiga hooaeg.