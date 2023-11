Venemaa e-pood müüb Eestis toodetud pesuvahendeid. Ettevõte annab aru

Mayeri juhatuse liige Imre Freiberg ütleb, et Mayeri Industries AS müüs enne sõda Venemaale kaupa ja viimane müük toimus 17.08.2022. Peale seda müüki pole toimunud, kinnitab ta.

„Põhjusteks, et tooteid leidub hetkel Vene internetipoodides, võib olla üle aastataguste kaubasaadetiste laojääkide realiseerimine või meie poolt mittekontrollitav re-eksport,“ lisab Freiberg.

Mayeri Industries AS on 100% Eesti kapitalil põhinev Baltikumi suurim tarbekeemiatehas. Toodete lõpptarbijad on kodumajapidamised. Ettevõttes töötab 125 inimest.