Eetiline? Dior tuli turule beebidele mõeldud parfüümiga. Hind on šokeeriv

Iltallehti andmetel sobib parfüüm beebidele kasutamiseks juba sünnist saadik. Tootel on ka kopsakas hind – selle eest tuleb välja käia 215 eurot.

Parfüüm kannab nime Bonne Étoile, mis tähendab eesti keeles õnnelikke tähti. Tootes on tunda pirni, roosi ja valge muskuse lõhna. Muskus annab lõhnale pehme puuvillase noodi.

Enamasti beebidele ja lastele suunatud kosmeetikatoodetes väga lõhnaaineid ei kasutata. Mida vähem on toodetes lõhnaaineid, seda vähem tekib beebidel nende suhtes ülitundlikkust.

Toote puhul ei ole seega tegemist tugevalõhnalise parfüümiga, vaid parfüümveega. Koostis ei sisalda alkoholi, toode on valmistatud 98% looduslikest koostisosadest. Ülejäänud kaks protsenti on koostisosad, mis mõjutavad lõhnavee välimust, tunnet nahal ja säilivusaega.

Parfümeeria gurmaan Francis Kurkdjian on olnud Diori beebitoodete peamine tootja ja looja. Teised tema disainitud lõhnad on Jean Paul Gaultier’ Le Male, Burberry My Burberry ja Nina Ricci L’Extase.