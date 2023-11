Ettevõtted said eelmisel aastal riigilt abi üle 400 miljoni euro

Rahandusminister Mart Võrklaev ütles, et seekord said kõige enam toetust taastuvenergia tootjad, samuti oli möödunud aastal märkimisväärne osa abist suunatud kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks. „Hea meel on, et võrreldes 2021. aastaga on kasvanud ka riigiabi maht teadus- ja arendustegevuseks, mida 2022. aastal anti kokku 26,4 miljonit eurot. Panustades energeetikasse ja teadusesse, luuakse alus uuele majanduskasvule,“ märkis Võrklaev.