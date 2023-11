Sangaste lossi tulevik on lahtine. Esimene oksjon nurjus

Septembri keskel pani kohtutäitur Oksana Kutšmei enampakkumisele Valgamaal asuva Sangaste lossi. Lossi alghind oli 2,6 miljonit eurot. Pakkumiste tähtaeg oli 7. novembril, kuid keegi lossi vastu huvi ei tundnud.

„Enampakkumine nurjus ehk seekord jäi müümata. Nurjumise põhjus on see, et pakkumisi ei tehtud isegi alghinna ulatuses,“ ütles kohtutäitur Oksana Kutšmei ERR-ile. Ta lisas, et konsulteerib nüüd võlgade sissenõudjaga, et selgitada välja, kas too soovib välja kuulutada kordusenampakkumise ning kas jätta selle puhul hind samaks või seda vähendada.

Laen kevadest saadik maksmata

Sangaste lossile on seatud kaks hüpoteeki – 300 000 eurot Maaelu Edendamise Sihtasutuse kasuks ja 250 000 eurot VPT Varad OÜ kasuks.

VPT Varad OÜ esindaja Rait Tillmann sõnas sügisel Delfi Ärilehele, et tegemist on ligi kaks aastat tagasi antud laenuga, mille detaile ei saa ta lepingu konfidentsiaalsuse tõttu avaldada. Siiski oli ta valmis kommenteerima, et laenusaaja ei ole vaatamata tagasimakse tähtaja edasilükkamisele täitnud lepingust tulenevaid kohustusi. „Laen on olnud kevadest tagasi maksmata,“ ütles ta.

„Oleme püüdnud leida erinevaid lahendusi, aga kahjuks olime lõpuks sunnitud pöörduma abisaamiseks kohtutäituri poole. Viimane kokkulepe oli, et kui 1. septembriks uue graafiku järgi tagasimakseid alustatud ei ole, siis alustatakse täitemenetluses kinnisasja enampakkumist. Seda kohtutäitur ka tegi,“ selgitas ta.

Lossi omanik otsib lahendusi

OÜ Sangaste Mõisa tegevjuht Triin Laks kinnitas, et neil tekkisid probleemid 250 000 euro suuruse eralaenu tagasimaksmisega. „Makseraskused on tekkinud koroonapiirangute tõttu ja eelmise aasta Eestis eriti erilise inflatsiooni- ja energiahindade tõusu tõttu. Samuti on ees ootamas veel maksuralli ja jätkuv hinnatõus,“ põhjendas Laks.

Ta lisas, et ettevõte proovib leida võimalusi ellu jääda ja edasi liikuda nii, et ka see olukord saab lahendatud. „Pankrotiohtu meil kaugeltki ei ole,“ kinnitas Laks ja lisas, et hotelli- ja ürituste kliendid saavad teenindatud. „Siinkohal meil tõrkeid ei ole.“