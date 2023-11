FOTOD | Telliskivi piirkond Tallinnas muutub tundmatuseni

„Elukeskkonna kavandamisel peame oluliseks nii teenuste kättesaadavust kui säästvaid liikumisviise edendava ruumi kavandamist. Täna vastu võetud nn Depoo planeeringu puhul on oluline Reisijate tänav, mis on kavandatud kohaliku tänava ja rohekoridorina ja kuhu luuakse mugavad liikuvusvõimalused kõigile tänavaruumi kasutajatele. Kõikidele uutele planeeritavatele hoonetele ja ka Reisijate tänavale on ette nähtud korraldada ka arhitektuurikonkurss, kõik huvilised on oodatud kaasa rääkima peagi toimuval detailplaneeringu avalikul väljapanekul,“ märkis Lippus.