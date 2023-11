Töötukassa: juhatuse liikme pädevusse ei kuulu töö tegemine

Töötukassa on oma kodulehel pikalt lahti kirjutanud, kuidas saab juhatuse liige end töötuna arvele võtta. Tähelepanuväärne on veidi ebaõnnestunud sõnastus: nimelt ei ole ameti hinnangul juhatuse liikme pädevuses töö tegemine.

„Töö tegemine on ettevõtte jaoks teenuse osutamine ja töö teostamine, mis on seotud ettevõtte majandustegevusega,“ tõi ta välja, lisades: „Kui inimene juhatuse liikmena ostab teenust, maksab raha tehingu tegemiseks, tasub arveid jne, ei ole see juhatuse liikme roll, vaid töötamine. Lepingu sõlmimine on juhatuse liikme roll jne.“