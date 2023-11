Toomas Luman: isegi poliitikud on hakanud uskuma, et ettevõtluses on keerulised ajad

Kaubanduskoja juhatuse esimees Toomas Luman sõnas vastuvõtul peetud avakõnes, et enam ei ole kellelegi uudiseks, et ettevõtluses on täna keerulised ajad ning isegi poliitikud on hakanud seda vastumeelselt uskuma. Luman tõi ka välja, et haridus peab saama poliitikute prioriteediks ning väljakutsete lahendamiseks on oluline erakondade ülene pikaajaline kokkulepe, koos selge tegevuskava ja vastutajatega.