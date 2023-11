Sanktsioonid mõjuvad: Venemaal tuleb nüüd reisida 1960ndail toodetud lennukitega

Venemaa kohalikud lennufirmad tegid ettepaneku pikendada kahe väikelennuki kasutusiga. Mitmed siiani kasutusel olevad Antonov An-24 ja An-26 lennukid on toodetud nimelt aastal 1962. Seega on lennukite keskmine vanus umbes 60 aastat.

Asjaolu teeb huvitavamaks see, et neljandik Antonovi lennukitest tuleks kasutusest kõrvaldada aastaks 2030. Lennukite sagenenud kasutuse tõttu tuleks need aga reaalsuses maha võtta juba 2028. aastal, vahendab Interfax. Tänase olukorra valguses, ei pruugi see siiski olla võimalik. Seega vanade lennukitega sõitmine jätkub.