Läti endine rahandusminister: suured pangad käituvad kui kartell

Tarbijakaitseseaduse muudatused sunniksid panku Lätis kodulaenuvõtjatele paremaid tingimusi pakkuma ja kehtestama ka laenukaitsemaksu. Pangad on ähvardanud riigi kohtusse kaevata.

Läti endine rahandusminister Jānis Reirs sõnas Läti televisiooni saatele „Rīta Panorāma“, et see on lihtlabane hirmutamine.

„Meil on kõrgeimad laenuintressid, meil on väikseim laenuandmine, kõige kallimad kontod, kõige kallimad tehingud Balti riikides,“ ütles Reirs, märkides, et Rootsi pankadele on lätlased andnud väga palju raha.

Reirs näeb, et pangad teevad koostööd. „See tähendab, et nad on midagi kartelli taolist ... neli panka koos, see näeb välja nagu kartell,“ ütles ta. „Seista kõik neli koos kogu riigi vastu ... Kas see ei ole ühisrinne? Mis sai konkurentsist?“ küsis ta.

Läti Seimi eelarvekomisjon on esitanud ettepaneku, et kui kodulaenu tagasimakse ületab inimese sissetulekust 20 protsenti, peaks pank selle inimesele osaliselt tagastama.

Pangad leiavad aga, et nende koormamine täiendava paberimajandusega ei ole põhjendatud ja selline toetus ei oleks sihipärane, kuna seda saaks ühiskonna jõukam osa, kes seda ei vaja. Samuti süüdistatakse riiki vabaturumajandusse sekkumises.