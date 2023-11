Euroopa Liit tahab keelustada Vene päritolu fossiilkütuste impordi

Euroopa Parlament võttis täna vastu resolutsiooni, milles tõdetakse, et Venemaale kehtestatud sanktsioonides esineb murettekitavaid lünki. Kuigi Euroopa Liit (EL) on kehtestanud Moskva režiimi vastu enneolematult laiaulatuslikud sanktsioonid, jätab nende jõustamine soovida. Samuti on märke, et kohati püütakse Venemaa majandus- ja tööstusbaasi strateegilist nõrgestamist ja sõjalise jõu vähendamist takistada.