Allakäigutrepil mööblipood tõmbas kaasa ka järelmaksu pakkuja

Viimase kuu jooksul on tarbijavaidluste komisjon ESTO AS-i kohta teinud neli otsust, kõik tarbija kasuks. Kolm otsust on seotud tänaseks juba kurikuulsa mööblipoega Comfy.ee (Germdec OÜ), kes küll võttis klientide tellimusi ja raha vastu, kuid tellimusi ei täitnud. Tänaseks on tarbijakaitse ka Comfy.ee kodulehe sulgenud.