Enefit Green tootis oktoobris oluliselt rohkem elektrit kui mullu

„Sügistalvine tuuleenergia tootmise kõrghooaeg on saanud hea alguse. Tänu soodsatele ilmaoludele ja uutele tuule- ning päikeseparkidele tootsime oktoobris mullusega võrreldes enam kui poole võrra rohkem elektrit. Meie fookus on tootmisvarade töökindluse hoidmisel, et lõpetada aasta võimalikult kõrgete tootmistulemustega,“ kommenteeris Enefit Greeni juhatuse liige ja tootmisvaldkonna juht Innar Kaasik.