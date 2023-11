Valdo Kanemägi: meeskonna juhtimisest maratonideni Playtechis

Valdo on tõeline Playtechi veteran. Ta on tohutult kirglik ja oskuslik: tegeleb inseneeriaga, parandab autosid ja majasid ning jookseb veel pikki maratone. „Tihti küsitakse, mis mind ajendab ettevõttes nii kaua töötama või maratoni jooksma. Eks ikka elu ise,“ ütles Valdo. Just tema lõi nii Eestis kui ka teadaolevalt kogu maailmas ainulaadse sisemaratoni, mis on toimunud juba kolmel korral. Näiteks joosti Eesti Vabariigi sünnipäeva auks Playtechi Tartu kontoris maratoni 102 ringil ning selle osalustasudest saadud 1400-euro suurune tulu annetati Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile.

Noortest kolleegidest abikaasadeks

Valdo juhib Playtechis infrastruktuuri operatsioonisüsteemide meeskonda. Kui oma töös peab ta pigem looma virtuaalseid lahendusi, siis väljaspool tööd eelistab ta luua käegakatsutavaid asju. „Ma hindan igat hetke oma elus: olgu selleks kalapüük, autode remontimine või lastega mängimine,“ ütles Valdo, kes salamisi unistab sellest, et ühel päeval saaks ta IT-karjääri kõrval käivitada oma maastikuehitus- ja disainifirma.

Kuigi see võib kõlada klišeena, on Playtech Valdo jaoks päriselt kui teine pere – ta leidis siit lisaks headele sõpradele ka oma praeguse abikaasa. „Kaks noort hinge, kellel oli ühine nägemus elust. Ja ülejäänu – nagu öeldakse – on juba ajalugu,“ selgitas Valdo, kuidas Playtech on talle kinkinud sõna otseses mõttes terve maailma.

Playtechis saab Valdo sõnul töötada koos parimate kolleegidega. „Meie meeskonna keskmine tööstaaž on umbes 13 aastat. See näitab meie sidet, toetust ja puhast talenti. Meeskond on professionaalne ja inimesed toetavad“, tõi Valdo esile. Tema meeskonna pikaajaline kogemus Playtechis peegeldab ettevõtte erilist kultuuri, põnevaid seiklusi ja võimalust kasvada. Tänu kolleegidele alustas ta isegi talisuplusega. „Meeskonna peale on meil umbes 170 aastat Playtechi tööstaaži – ma olen üsna kindel, et seda võib pidada ettevõtte rekordiks!“

Inimeseks olemine on tähtsaim