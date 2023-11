Tuntud restorani Manna la Roosa kirev ajalugu: maja ehitati koguni 142 aastat tagasi

Äripäev kirjutas 2015. aastal, et hoone ehitati 1881. aastal ja selle baarilett on inspireeritud vanaaegsest apteegist, sest just seal kandis pidas Oskar Luts omal ajal apteeki ning kirjutas raamatu „Ladina köök“ ja lõpu raamatule „Kevade“.

Oma Maitse on kirjutanud, et restorani pole keeruline üles leida - see asub tuntud ööklubi Venuse vastas. Söögikoht võidab koheselt tänavalkäija tähelepanu oma vanamoodsa, huvitava ning õdusa väljanägemise poolest. Lisaks on Manna la Roosa tuntud ka oma huvitavate kokteilide poolest.

Tegelikult hiilgabki restoran eelkõige jookide valdkonnas, toidu osas on tegemist pigem tavapärase restoraniga. Oma Maitse ajakirjanikud jõudsid restorani külastades tõdemuseni, et maitseelamust Manna La Roosast otsida ei tasu, kuid hubane ja mõnus ajaveetmine on rohkem kui garanteeritud. Pigem väljud restoranist sumiseva peaga, kui täis kõhuga.

Manna la Roosa kuulus mõningad aastad tagasi Eesti restoranide TOP50 nimekirja. Restorani ja ettevõtte Proua Manna OÜ omanik Sten-Erik Jantson omab ka Manna la Roosa kõrval asuvat aasiarestorani ja ettevõtet Tai Boh OÜ. Eelmine aasta teenis Jantsoni ettevõte Proua Manna OÜ 827 tuhat eurot müügitulu ja kasumisse jäädi 192 477 euroga.

Jantsonile kuulub ka vanalinna klubi Vatican, mis on üks tuntuimaid peopaiku Tallinnas. Mitmed populaarsed artistid korraldavad seal kontsert-õhtusööke, mis on inimeste seas osutunud väga menukaks.

Ettevõttes töötab 13 töötajat. Koroonapandeemia ajal sattus restoran pahuksisse reeglite eiramisega. Delfi kirjutas 2020. aasta märtsis, et restoranis peeti sünnipäevapidu, mille tagajärjel nakatus üks osalenu koroonaviirusesse. Restoran ohust ja selle kõrvaldamiseks ette võetud meetmetest teada ei andnud.