Circle K: nafta hinda langetab nõudluse vähenemine

„Maailmaturu nafta hinnad olid sel nädalal languses, liikudes vahemikus 79 – 87 USD/b. Hinnalangusele andsid hoogu märgid suuremate majanduste jahtumisest, sellest tingitud naftatoodete nõudluse langus ja globaalse pakkumise ülejääk,“ ütles Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi.

EIA (U.S. Energy Information Administration) viimases raportis prognoositakse aasta lõpuks pakkumise ülejääki 496 tuhandele barrelile, mis ületab varasemat prognoosi enam kui 150 tuhande barreli võrra. „Raportis toodi välja ka järgmise aasta prognoosid nafta nõudluse ja pakkumise osas ning EIA nägemusel on nii käesoleva aasta lõpus kui ka uuel aastal nafta pakkumine suurem kui nõudlus,“ lausus Sassi lisades, et sellised prognoosid alandasid ka nafta hinda.

Nafta nõudlus on Sassi sõnul globaalselt vähenenud tingituna kõrgetest intressimääradest nii USA-s, Suurbritannias kui ka eurotsoonis. „Samal ajal kui nõudlus on langenud kasvasid aga USA toornaftavarud eelmisel nädalal 11,9 miljonit barrelit. Hiina ekspordimahud langesid oktoobris võrreldes aastatagusega 6,4%, kui ootus oli, et langus on 3,3%. Goldman Sachs analüütikute andmetel jääb OPEC toodangumaht hoolimata 2 miljoni barreli suurusest toodangumahtude kärpe teatest aprilli mahule alla vaid 0,6 miljonit barrelit päevas,“ selgitas Sassi, millised tegurid nafta hinda maailmaturul alla tõid.

Maailmaturu nafta hinda mõjutavad Sassi sõnul ka FED-i pingutused kõrge intressimääraga inflatsiooni 2% tasemele tuua, mis võib tähendada taaskordset intressimäära tõusu või pikemaajalist kõrge taseme hoidmist. „Maailmaturu nafta hinda toetas Hiina toornafta impordi kasv oktoobris, mis kasvas aastatagusega võrreldes 13,52%. Selle aasta kümne kuuga on Hiina naftat importinud 14,4% enam kui möödunud aastal,“ sõnas Sassi. Kuigi Iisraeli ja Hamasi sõda teeb turud ettevaatlikuks, on Sassi sõnul hirm konflikti eskaleerumisest võrreldes varasemaga taandunud.

Circle K mootorikütuste hinnastamisjuht rõhutas, et Circle K Eesti AS ostab kõik mootorikütused otse Euroopa Liidus asuvatest rafineerimistehastest. Circle K Eesti AS ei osta, müü ega vahenda Venemaal ega Valgevenes toodetud mootorikütuseid.