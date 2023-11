Krüptomündid tegid uue fondi ootuses järjekordse ralli

Viimase ööpäevaga on ethereum kerkinud pea 10%, kuid bitcoin on jäänud samale tasemele. Viimase seitsme päevaga on ethereumi tõusuks 17% ning bitcoin on kerkinud pea 7% tasemeni 36 600 dollarit. Ethereum on jõudnud 2100 dollari ligidale.

„ETF-i ootus on hinda tõstvate tegurite tipus, mis annab praegusele rallile täiendavaid jalgu,“ ütles Josh Gilbert, kauplemis- ja investeerimisfirma eToro turuanalüütik. Lisaks ETF-ile toidavad rallit ka ennustused, et USA Föderaalreserv on intressimäärade tõstmisega esialgu lõpetanud ning järgmisel aastal toimub bitcoini nö poolitamine, märkis Gilbert. Poolitamisega langeb bitcoini kaevandamise eest saadav tasu poole võrra, vahendab Bloomberg.

JPMorgani analüütik Nikolaos Panigirtzoglou leiab samas, et krüptoralli on liiga kaugele läinud . Selle asemel, et värske kapital siseneks äsja heakskiidetud ETF-idesse, näeb JPMorgan tõenäolisemalt liigub raha välja olemasolevatest Bitcoini toodetest nagu Grayscale trust ja Bitcoini futuuride ETFid.

Alates 2023. aasta algusest on bitcoin kerkinud pea 120% ning ethereum 75%.