Vabakutselisena töötamine kui riskantne hobi. Kuidas oma tööle hinnasilt panna?

Kallis hobi

Päris elu on muidugi kirjum kui see üks lihtsustatud näide, aga fakt on see, et kui sa ei suudaks ettevõtjana endale mõistlikku töötasu maksta, tuleb oma tegevusele hoolega otsa vaadata. Kui sinu tegevusse pole elamisväärset töötasu sisse arvestatud, on tegemist kalli ja halvemal juhul riskantse hobiga.