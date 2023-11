Cybernetica juhi Oliver Väärtnõu sõnul on Eesti e-riik tuntud oma arenenud elektroonilise identiteedi poolest, mida on raske muuta. Esmalt keskendutakse analüüsifaasile, mille tähtaeg on selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses. „Siis edastame tulemused RIA-le, kes saavad selle põhjal järgmisi samme kavandada,“ selgitas Väärtnõu.