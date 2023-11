E-residendi globaalne krediidiplatvorm harutaks ka eestlaste võlapuntraid

Varga jaoks seitsmenda start-upi DirectID idee on lahendada väga praktiline mure, mis puudutab teda ennastki. Maailmas on aina enam nn diginomaade ehk inimesi, kelle koduks on kogu maailm ja ettevõtte peakontoriks see koht, kuhu hetkel oma sülearvutiga maandud. Samuti on aina levinum see, et rahvusvaheliste ettevõtete töötajad elavad perioodiliselt eri riikides.