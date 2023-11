Modera küsib luba, et kaasata kahelt investorilt 600 000 eurot

Täpsemalt sõlmis Modera täna märkimislepingud kahe investoriga, mille kohaselt kohustuvad investorid märkima kokku 133 333 uut aktsiat. Märkimishinnaks on 4,5 eurot aktsia kohta (hind börsil hetkel 4,3 eurot). See tähendab, et Modera soovib neilt kaasata kokku 600 000 eurot. Kui hetkel on Modera aktsiate arv kokku 1 829 156, siis pärast emissiooni on neid 1 962 489. Seega moodustavad uued aktsiad pärast emissiooni 6,8% kõikidest aktsiatest.