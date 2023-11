Siin on viis oluliselt pihta saanud, kuid tugeva tõusupotentsiaaliga aktsiat

Niivõrd allahinnatud aktsiatega käivad samas kaasas mitmed hoiatused. Esiteks, need aktsiad on tavaliselt põhjusega allahinnatud ning on seetõttu väga riskantsed. Odavad aktsiad vajavad tihti kannatlikust, et aktsia praegune hind Morningstari sihthinnani jõuaks - kui üldse kunagi jõuab. Aega võib see võtta ka aastaid. Kuid kannatlikele riskijatele võivad need odavad aktsiad meeldida, märgib Morningstar.