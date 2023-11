Ivangorodi piiripunkti sulgemine: Eesti ootab ametlikku teavitust

Narva piiripunkti juht Marek Liiva selgitas Ärilehe, et politseile teadaolevalt plaanib Venemaa ehitustöödega lõpetada 2025. aasta lõpuks. „Sel ajal ei ole võimalik Narvas kummaski suunas sõidukitega piiri ületada, kuid meie teada on ka edaspidi võimalik piiri ületada jalakäijatel,“ lisas Liiva.

Ametlikult ei ole siiski sellekohast teavitust Eestile tänaseks saadetud ning jutte Ivangorodi piiripunkti remonti minekust on liikunud varemgi, selgitas piiripunkti juht.

„Narva piiripunkti kaudu on käesoleval aastal siseneval ja väljuval suunal kokku toimunud ligi 190 000 (oktoobri lõpu seis) sõidukite piiriületust, mis on siiski oluliselt vähem kui see oli paar aastat tagasi enne koroonapandeemiat. Näiteks 2019. aastal ületas Narvas piiri mõlema suuna peale kokku 700 000 sõidukit. Politsei soovitab jätkuvalt ilma tungiva vajaduseta mitte Venemaad külastada.