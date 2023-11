ADVENDIKALENDRITE ÜLEVAADE | Milline on poodide kõige odavam ja kalleim advendikalender?

Prisma kommunikatsioonijuhi Kristiina Tambergi sõnul on klientidel huvi advendikalendrite vastu juba praegu. Huvi kasvu on tema sõnul oodata novembri jooksul. Prismas on müügil pea 40 erinevat magusat advendikalendrit. Soodsaima hind on 2,39, kalleima eest tuleb välja käia 29 eurot. Tegu on Fazeri advendikalendriga.