Tarbijate ebakindlus paneb elektriautotootjaid investeeringuid edasi lükkama. Ostja tahab odavamat sõidukit

Põhja-Ameerikas on ettevõtted ühiselt investeerinud umbes 100 miljardit dollarit, et luua elektriautosid, mis ei kõnetaks mitte ainult luksuse ostjaid ja varajasi kasutuselevõtjaid, vaid ka massiturgu. Kuid kiire inflatsiooni ja kõrgete intressimäärade tõttu sõidukite ostmine tavainimestele keeruline. Autofirmade juhtide sõnul muretsevad nad, et paljud tarbijad on jõudnud oma piirini. Tesla tegevjuht Elon Musk ütles 18. oktoobril, et ettevõtte autod tuleb teha taskukohasemaks, teatab Bloomberg.