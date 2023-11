Kortermajade elanikke ootab varasemast rohkem toetusraha. Tegutsema peab aga kiirelt

Tänavu kevadel oli korteriühistutel mõned tunnid võimalik esitada KredExile taotlusi, et saada kortermaja täielikuks renoveerimiseks toetust. KredExil oli jagada 80 miljonit eurot – rohkem kui kunagi varem. Kuid veel enne kui lõppes tööpäev, oli toetuseks mõeldud rahasumma taotlustega kaetud. Ühistute esimehed, kes mõtlesid, et tulevad päevatöölt ja hakkavad õhtul rahulikult elektroonilist taotlust esitama, võimalust ei saanudki. Pikalt ettevalmistatud renoveerimisprojekt oli nende jaoks lõppenud juba enne, kui sai alatagi. Paljude ühistute jaoks oli see ootamatu, kuigi nad oleksid võinud olla selliseks võidujooksuks ka valmis – ajaloost on teada väiksemate summadega taotlusvoore, mis lõppesid juba mõne minutiga.