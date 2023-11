Täielik kannapööre: mandrilt saarele kolimiseks piisas ainult ühest videokõnest

„Ma üks või kaks korda olin enne oma elus Saaremaad külastanud ja kolmas kord oligi Incapi tööle tulek,“ sõnab ettevõtte värske ostu- ja hankejuht Epp Jürgensoo, kes on kogu oma tööelu töötanud tootvas tööstuses ja tegelenud tarneahelatega. „Kogu see protsess võttis nädala aega. Ehk nädal aega hiljem oli mul leping postkastis ja ma ütlesin oma jah-sõna,“ meenutab ta tööletulekut.

Jürgensoo ütleb, et talle meeldivad proovikivid ja seda Saaremaa elektroonikaettevõte talle ka pakub. „Incap on viimastel aastatel kiiresti kasvanud. Iga kasvuga tulevad ka kasvuraskused, aga selles pole midagi valet ega väära. See annabki mulle lisaväljakutse, mis mulle väga meeldib,“ põhjendab ta. Jürgensoo juhib ostu- ja hankemeeskondi, kuhu kuulub kokku kaheksa inimest. Varem ta nii suurt meeskonda juhtinud ei ole.