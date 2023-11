Coop Pank hoiatab: hoiuste intressitipp on käes

„Kuna majanduse üldist jahtumist ja inflatsiooni taltumist on näha üle Euroopa, siis võib arvata, et nüüdseks on intressimäärad oma tipu saavutanud ja laenuvõtjatele on see positiivne uudis. Samas on ka hoiuste intresside tipp käes ja hoiustajatel on praegu veel viimane võimalus haarata saadaolevatest headest pakkumistest enne, kui intressid langustrendi pöörduvad,“ lisab Truu.