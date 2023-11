Uuring: ligi pooled inimesed varjavad oma oste kaaslase eest

Veebisait TopCashback küsitles 1300 paari ning 48 protsenti meestest vastas, et nad on tehtud oste oma kaaslase eest varjanud. Naistest vastas sama 41 protsenti, vahendab LBC .

Samuti kahtlustasid mehed naistest rohkem, et nende kaaslane on oma kulutusi varjanud. Meestest kahtlustas seda 27 protsenti, naistest aga 19.

Ligi veerand (23%) inimestest, kes olid oma oste varjanud, ütlesid, et tegu oli impulssostudega.

„Uuring näitas, et impulssostud on üks suuremaid põhjuseid, miks inimesed kulutusi partneri eest varjavad,“ kommenteeris TopCashbacki juht Adam Bullock.

Ligi sama palju inimesi (22%) ütles, et nad varjasid ostu, kuna kaup oli alla hinnatud, aga tegelikult nad seda ei vaja. Viiendik inimestest tõi varjamise põhjusena välja, et see tekitaks kaaslasega lahkarvamusi.