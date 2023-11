Tartu ülikoolist skandaaliga lahkunud Raul Eamets asus Bigbanki peaökonomistiks

Bigbanki juhatuse esimehe Martin Läntsi sõnul plaanib pank lähiaastate arengustrateegia kohaselt järk-järgult laiendada igapäevapanganduse teenuste pakkumist ning selle kasvu juhtimiseks on vajalik senisest rohkem ja põhjalikumalt tegeleda makromajanduse monitoorimise, analüüsi ja prognoosimisega. „Raul Eamets on makrovaldkonnas üks Eesti kogenenumaid ja autoriteetsemaid majandusteadlasi, kel varasema Bigbanki nõukogu liikmena on ka hea ülevaade panga hetkeseisust ja meie tulevikusuundadest,“ märkis Länts ametissemääramist kommenteerides.

Raul Eametsa sõnul on uus ametikoht Bigbanki peaökonomistina loogiliseks jätkuks tema senisele aastatepikkusele tööle Tartu ülikooli majandusteaduskonna professori ja sotsiaalteaduste valdkonna dekaanina ning tegevusele Eesti eelarvenõukogu esimehena. „Palgatöö osas keeran selle sammuga elus uue lehekülje ning on tore, et ka uues ametis saan jätkata aktiivset kaasarääkimist Eesti majanduse olukorra mõtestamisel ning tulevikuarengute analüüsil,“ kommenteeris Eamets.

Eametsa tööülesannete hulka hakkavad kuuluma makroülevaadete tegemine, makroprognooside sisendi andmine panga finantsplaanide ja stresstestide tegemisel ning panga juhtkonna nõustamine panga strateegia kujundamisel.

Bigbank AS (bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias. Pank pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 2 miljardit eurot.

Pere Sihtkapitali uuring

Augustis ilmnes, et Pere Sihtkapitali sihtasutus korraldas uuringu lastetuse teemal. Selle käigus sõlmis Tartu Ülikooli endine dekaan ja ühtlasi ka sihtasutuse nõukogu liige Raul Eamets Tartu Ülikooliga õigusvastase lepingu. Lisaks ei oodanud Pere Sihtkapital ära eetikakomitee hinnangut uuringule. Politsei alustas 15. augustil Eametsa suhtes väärteomenetlust, vahendas Delfi eelnevalt.

Ülikooli rektor Toomas Asser on varasemalt öelnud, et Eamets rikkus õigusvastase lepingu sõlmimisega mitmeid sisereegleid ja seadust. Seetõttu lõpetas rektor dekaaniga töösuhte.