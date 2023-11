Hiina vallaliste ostupüha müügimahud kerkisid taas

Sama kidakeelsed ollakse ka see aasta. Öeldakse, et müügid on positiivsed, andmata seejuures olulisi detaile. Tänavuse vallaliste püha eel avaldas Alibaba tarnijatele platvormil survet hinnastada enda tooteid agressiivselt. Nõnda teatas müügiperioodi algul platvorm, et suurimat allahindlust pakuvad see aasta 80 miljonit erisugust toodet.