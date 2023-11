Sissevaade ravimiärisse. Kümnendi lõpus terendab Eestis ees megatehing

Professorid Mart Saarma ja Mati Karelson panid juba 2007. aastal aluse ettevõttele, millelt loodeti peagi ka suuri tulemusi. Paraku ei läinud kõik nii libedalt, nagu plaanitud, ent lõplik läbimurre on lähemal kui kunagi varem. Järgmised kuud on GeneCode’ile ajaloo tähtsaimad. Teekond paljusid aitava ravimi ja väga priske vaevatasuni on jõudmas kriitilisse etappi.