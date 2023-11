GRAAFIK | Millistes riikides toimub enim tööõnnetusi? Eesti on naaberriikidest pika puuga ees

Eurostati viimaste andmete kohaselt toimus 2021. aastal kogu ELis 2,88 miljonit mittesurmaga lõppenud tööõnnetust. Kuigi need õnnetused ei olnud fataalsed, olid need piisavalt tõsised, et põhjustada vähemalt neli päeva tööst eemalolekut.