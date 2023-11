Kaalulangetusravimi tootja aktsia tõusis märgatavalt pärast uusi uuringutulemusi

Novo Nordiski aktsia avanes täna 4,3% kõrgemal võrreldes eelmise reede hinnast. Põhjuseks uuringu tulemus, mis kinnitas, et Wegovy kasutamine suuremas annuses vähendas veresuhkrut, mis on üheks oluliseks südamehaiguste esilekutsujaks. Järgnenud õusuga on Novo Nordiski aktsia aasta alguses kokku kasvanud 52%.