Tallinna Sadam: meretuulepargid aitaksid tuua tuhandeid uusi töökohti

Kõige paremini peegeldab kogu valdkonna potentsiaali sealjuures see, et 2030. aastaks on võetud Läänemere riikide poolt kohustus luua Läänemerre ligi 20 GW jagu meretuulevõimsusi ja 2050. aastaks tervelt 93 GW. Arvestades, et märkimisväärne osa neist peaks tulema piirkonda, kus Paldiski Lõunasadam on ainuke täna arendamisel olev vastava võimekusega sadam, on meil suur potentsiaal koondada enamik mereparkidega seotud teenuseid just Eestisse ja seeläbi tuua siia piirkonda tuhandeid töökohti. Sest isegi kui kogu potentsiaalist realiseerub vaid murdosa, siis iga 1GW lisandumine loob hinnanguliselt 150 otsest ja 150 kaudset töökohta.