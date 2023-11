Kastiratta soetanud tarbija jäi toetusrahast ilma. Olukord avas ukse ootamatule probleemile

Novembrikuu seisuga on elektrilise kastiratta toetust saanud juba üle 85 eraisiku. Seega võib öelda, et toetus on täitmas oma eesmärki ning soov kastirattaga ringi vurada on muutumas üha populaarsemaks. Toetust makstakse juriidilisele isikule ühe kastiga ratta kohta kuni 50% ostuhinnast, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot. Eraisikud saavad toetust kuni 50% ostuhinnast, kuid mitte rohkem kui 1250 eurot. Keskmiselt võib elektrilise kastiratta täishind olla 2500–3000 eurot.