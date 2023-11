Kliendid jäid teist e-smaspäeva järjest Rimist tellitud kaubast ilma

Delfi Ärilehele kirjutas pahane klient, kes tellis eelmise nädala e-smaspäeval Rimi e-poest soodushinnaga pesugeeli. Kui tellimus nädala lõpuks – varem polnud süsteemis vaba aega – kohale jõudis, ei olnud pakis aga soovitud pesugeeli – nimelt oli see vahepeal läbi müüdud.

„Pesugeeli, mille tõttu ma otsustasingi Rimist tellimuse teha, polnud. See oli tellimuselt maha võetud põhjendusega, et toode on läbi müüdud,“ kirjeldab ta ja lisab: „Võiks siis ju inimesele, kes juba nädala alguses e-poest tellimuse tegi, selle toote laos ära broneerida, mitte seda müügisaali kärutada ega seal ära müüa.“