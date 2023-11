Maksutulu tõusis üheksa kuuga oluliselt

Juriidilise isiku tulumaksu laekumine kasvas kolme kvartaliga 27 protsenti võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Tugeva kasvu taga on eelkõige krediidiasutused, kes maksavad jooksvalt kasumilt avansilist tulumaksu. Intressitulude tõusuga seoses on pankade kasumid hüppeliselt kasvanud ja üheksa kuuga laekus avansilist tulumaksu 85,1 miljonit eurot, mida on üle kahe korra rohkem kui eelmisel aastal. Erasektori jaotatud kasumilt tasutud tulumaks suurenes 19 protsenti, see toetub osaliselt eelmise aasta kogukasumi 33 protsendilisele kasvule. Sektorite lõikes veab kolme kvartali jaotatud kasumilt tasutud tulumaksu hulgi- ja jaekaubandus, eelmise aasta üheksa kuuga võrreldes on kõige enam vähenenud töötleva tööstuse tulumaks jaotatud kasumilt. Riigiettevõtete jaotatud kasumilt laekus kolme kvartaliga 28 miljonit eurot tulumaksu ehk 5 protsenti enam kui möödunud aastal sama ajaga.