Gigantide heitlus: kaubamärgi kasutamata jätmine maksis Apple’ile valusalt kätte

1997. aastal alustas tehnikagigant Apple reklaamikampaaniat, mille keskmes oli tunnuslause THINK DIFFERENT. Kampaanias lõi kaasa ka firma juht Steve Jobs isiklikult. Tänavatele ja meediasse paisati suurejoonelisi plakateid ja videoid, kus figureerisid Albert Einstein, Bob Dylan, Pablo Picasso, Richard Branson, Martin Luther King jr ja teised suurkujud. 2002. aastaks sai kampaania kõrgaeg mööda, kuid Apple’ile tunnusomast õunalogo koos teistmoodi mõtlemisele üles kutsuva reklaamlausega kasutati ka edaspidi mõnedel tootepakenditel.

1983. aastal asutati Šveitsis Swatch, et toota odavamaid ja argisemaid kelli, mis eristuksid riigi kuulsatest luksuskelladest. Ettevõte osutus edukaks ja saavutas peagi ülemaailmse tuntuse. 2016. aastal soovisid nad võtta kasutusele hüüdlause TICK DIFFERENT. Pinnuks silmas oli aga kellatootjale Apple’i tunnuslause THINK DIFFERENT, mis nüüdseks oli ka Euroopa Liidus kaubamärgina registreeritud.

Kellatootja asub tegutsema

Swatch märkas siiski, et Apple’i suurtest reklaamikampaaniatest on möödunud juba üle kümne aasta ja otsustas olukorra enda kasuks pöörata. Nimelt on kaubamärgiõiguse kehtimiseks oluline, et registreeritud kaubamärki ka kasutataks. Tähise registreerimisest üksi ei piisa.

Nii algataski ettevõte Apple’i märkide tühistamismenetluse, mis on viinud kolme Apple’i kaubamärki puudutava kohtuotsuseni. Otsuses nõustusid kohtunikud Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti varasema apellatsiooniotsusega, leides, et Apple’i esitatud materjalid kaubamärkide kasutuse kohta pole piisavad. Materjalide hulka kuulusid fotod vanadest iMac’i kastidest, mille allosas oli väikeses kirjas tekst „Think Different“ ja enam kui kümne aasta vanused artiklid minevikus toimunud reklaamikampaaniast. „Vaidlustatud kaubamärkide pisteline esinemine taotleja veebisaidil kuulsate inimeste või eriliste sündmuste mälestamiseks on isoleeritud ja lühiajaline kasutamine,“ tõdes kohus.

Apple annab vastulöögi

Apple otsust ülemkohtusse ei kaevanud ja kolm kaubamärki THINK DIFFERENT on klassis 9 osaliselt tühistatud. Siiski jätkub vaidlus vähemalt kahe märgi puhul. Apple omakorda on vaidlustanud Swatchi TICK DIFFERENT kaubamärgid.