Esimene Eestis. Mustamäe keskuses avatakse Domino’s Pizza restoran

Domino’s Pizza on Ameerikas 1960. aastal asutatud rahvusvaheline pitsarestoranide kett, millel on praeguseks maailmas umbes 20 000 restorani.

Maailmakuulus Domino’s Pizza on tuntud oma pitsade valmistamise kiiruse poolest. Pitsad valmivad keskmiselt kuni 15 minutiga ning kohalevedu, mis on tasuta, toimub maksimaalselt 30 minuti jooksul.

„Meil on väga hea meel, et maailma suurim pitsakett Domino’s Pizza valis enda esimese restorani asukohaks Eestis just Mustamäe Keskuse. See on suur tunnustus meie tööle teha Mustamäe Keskusest lähipiirkonna parim ajaveetmise ja meelelahutuse koht. Mustamäe Keskuse kliendid hindavad väga meie suurimat söögikohtade valikut kogu Mustamäe piirkonnas ning Domino’s Pizza restoran täiustab seda veelgi,“ sõnas Mustamäe Keskuse tegevjuht Irina Kadõrko.