Bigbank laseb välja uued 8%-lise intressiga võlakirjad

Euroopa turgudel digitaalseid pangateenuseid pakkuv Bigbank kuulutas Eestis, Lätis ja Leedus välja uue võlakirjade avaliku pakkumise, mille maht on 3 kuni 10 miljonit eurot.

„Bigbank plaanib jätkata oma kiiret kasvu nii kodu- ja ärilaenude vallas ning järk-järgult hakata ka igapäevapanganduse teenuseid pakkuma. Meie uue 30 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi ja praeguse võlakirjapakkumise eesmärk on tugevdada ja optimeerida kontserni regulatiivset omavahendite struktuuri. Lisaks sellele tahame uue programmiga tagada stabiilse juurdepääsu täiendavale kapitalile, et suudaksime paindlikult rahastada kontserni äritegevust ja kasvu,“ selgitas Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts.

„Praeguses majanduskeskkonnas, kus turgudel valitseb ootus intressitaseme mõningaseks alanemiseks, on pikemaks perioodiks fikseeritud intressiga börsil kaubeldav väärtpaber kaalumist vääriv instrument oma säästude paigutamiseks. Bigbankil on hästi diversifeeritud ja hea tootlusega laenuportfell, mis koosneb eraisikute kodu- ja tarbimislaenudest ning äriklientide arendus- ning investeerimislaenudest. Oleme hästi juhitud digitaalsetes kanalites efektiivselt tegutsev kaasaegne pank. Oma hoiustajatele oleme alati maksnud turu parimate hulka kuuluvaid intresse ning laenutoodete osas teinud konkurentsivõimelisi pakkumisi,“ märkis Länts.

Eelmisel aastal 30. juubelit tähistanud Bigbank on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 30. septembri 2023 seisuga oli panga bilansimaht kokku 2,1 miljardit eurot ning omakapital 237 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku 146 000 aktiivset klienti ning 500 töötajat. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise investeerimisjärgu reitingu Baa3 ja lühiajalise reitingu Prime-3 välis- ja kohalikus vääringus pangahoiustele.