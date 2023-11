Eleving Group kasvatas jõudsalt netoportfelli ja kasumit

Käesoleva aasta kolmas kvartal on esimene, kus ExpressCrediti äritegevused on integreeritud kontserni portfelli ja tegevustesse. Tegevus uutes riikides on juba esimestel kuudel näidanud tugevaid tulemusi, kasvatades 26 miljoni euro võrra netoportfelli, andes 5 miljoni euro suuruse müügitulu ning tõstes 2,9 miljoni euro võrra EBITDA-t ja 0,4 miljoni euro võrra koondkasumit.

„Viimasele kvartalile tagasi vaadates võib öelda, et Eleving Group on edukalt toime tulnud maailmamajanduse väljakutsetega. Meie äri on stabiilne, täpselt see, mida tahtsime saavutada – suurendada portfelli kvaliteeti ja hoida jätkusuutlikku kasvutempot. Pärast veidi aeglasemat esimest poolaastat nägime oma turgudel kolmandas kvartalis tarbimisnäitajate järkjärgulist paranemist, tulemusena laekus meile rohkem taotlusi ja portfell kasvas. Meie tarbimislaenude segment näitab Balkanil jätkuvalt tugevat kasvu ja ka sõidukite segment on taas tõusmas. Kolmandas kvartalis jätkasime oma riskipoliitika täiustamist ning vaatasime täiendavalt üle halduskulud ja hinnakujundusstrateegiad. Usun, et oleme eelpool loetletud valdkondades teinud suurepärast tööd, et edukalt vastu minna talveperioodile, mis sageli avaldab erilist mõju klientidele ja nende suutlikkusele oma kohustusi täita,“ kommenteeris viimaseid tulemusi Eleving Groupi tegevjuht Modestas Sudnius.