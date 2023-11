Otsus tehtud. Riik müüb Nordica mingil kujul maha

Potentsiaalsete ostjatega läbirääkimised juba ka käivad ning kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu ütles väljaandele, et firma võidakse müüa nii terviklikult, osadena, eraldi või koos Transpordi varahaldusega. Lennufirma vastu on huvi näidanud üles kolm-neli Euroopa turul tegutsevat lennundusettevõtet ning paari neist on juba ka kohtutud. Plaani kohaselt toimuvad esimesed arutelud enne detsembri lõppu.

Lennundusekspert Sven Kukemelk tõdes „Aktuaalses Kaameras“, et ostjatele võiks huvi pakkuda Nordica tooteplatvorm ehk ettevõtetele, kes tegelevad toote alal. Ta tõi näiteks firmad nagu MES Aviation, Avion Express, Avia Solutions Group jt. Ekspert möönab aga, et suurt tulu loota tehingust ei ole ja tema hinnangul võiks hoopis konkursi tingimuseks olla hoida lennufirma peakontor kümme aastat Eestis, mis tooks riigile maksud. „Tänasel hetkel väga raske on näha seda suurt rahalist väärtust, mis siia ettevõttesse on järgi jäänud,“ lisas Kukemelk.

Novembri alguses teatas AS Nordic Aviation Group, et üheksa kuuga oli nende konsolideeritud puhaskahjum 11,9 miljonit eurot. Kusjuures veel 2022. aasta samal perioodil oli puhaskasum 1,8 miljonit. Ettevõte andis teada, et kasumlikkust üritatakse taastada strateegilise ärimudeli analüüsiga ning palgatud on rahvusvahelise lennunduskonsultatsiooni meeskond Knighthood Global Ltd, kuid juba siis levis arvamus, et lennufirma läheb müügiks.

Kliimaministeerium on algatanud ka erikontrolli Nordica tegevuse ja juhtimisotsuste kohta. Minister Michali sõnul oli firma ootus, et kriisi lahendamiseks kasutatakse maksumaksja raha, kuid seda ideed valitsus ei toeta. Erikontrolli lõpparuanne valmib selle kuu lõpuks ning see kajastab riigiabi taotlemisel esitatud äriplaani rakendamist (Nordica sai 2020. aastal riigilt 22 miljonit eurot ja ka võimaluse laenata Kredexilt kaheksa miljonit eurot lisaks) ning alates 2020. aastast tehtud juhatuse ning nõukogu juhtimisotsuste mõju firma käekäigule.