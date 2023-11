KUULA | Kas Eesti vajab ikkagi riigiarhitekti?

Üks suuremaid probleeme, mis ees seisab, on spetsialistide kaasamine ameti töösse. See, kas tipptegijad soovivad loodava institutsiooni töös kaasa lüüa, sõltub eelkõige sellest, milliseks amet kujuneb. „Kui nendel inimestel on piisav väljund, kui nende ettepanekud reaalselt ka jõuavad kuskile ja poliitiline juhtkond hakkab neid kuulama ning nende tööd väärtustama, on kindlasti neid spetsialiste, kes tahavad kaasa lüüa. Kui see aga muutub ikkagi suureks bürokraatiamasinaks, siis need, kes sinna lähevad, pole tipptegijad.“

Teise suure murekohana märgib Mänd ära hajuva vastutuse, mida ka pealinna planeerimisel hästi näha on. „Tallinna linnas on väga head spetsialistid tööl, aga kui ei ole juhti, on see jagatud vastutus ja ütleme nii, et tegelikult ei vastuta keegi.“ Just see võib tema arvates saada saatuslikuks ka ruumiametile.